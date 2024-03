Set do zera i nieudany powrót. Grymas na twarzy Hurkacza, Polak odpada z Indian Wells

To był mecz, który wymykał się wszelkiej logice. Najpierw Hubert Hurkacz przegrał seta do zera, by później wrócić do gry po zwycięskim tie-breaku. Niestety, w decydującym secie to Gael Monfils znów rozdawał karty na korcie. Ostatecznie Polak przegrał 0:6, 7:6(5), 2:6 i pożegnał się z turniejem ATP Masters 1000 w Indian Wells już na etapie drugiej rundy. Zupełnie nie funkcjonował dzisiaj największy atut 27-latka, czyli serwis.