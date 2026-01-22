Sensacja w meczu Hurkacza z Amerykaninem. Demolka na koniec w Melbourne

Hubert Hurkacz rozpoczął swój tegoroczny udział w Australian Open od starcia z Zizou Bergsem. Wrocławianin dość powoli wchodził w spotkanie. 28-latek potrzebował sporo czasu, by się rozkręcić. Niewiele brakowało, a Belg prowadziłby 2-0 w setach. Na szczęście nasz reprezentant zapisał tie-breaka drugiej partii na swoim koncie i od tamtej pory zaczął przeważać na korcie, także pod kątem fizycznym. Ostatecznie Polak zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3 i zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne.

Dziś Hubert przystąpił do rywalizacji o awans do trzeciej fazy turnieju. Na papierze czekało na niego teoretycznie łatwiejsze zadanie, bowiem jego rywalem okazał się Ethan Quinn, plasujący się na dopiero 80. miejscu w rankingu ATP - o 25 lokat niżej niż Hurkacz. Amerykanin pokazał się jednak z bardzo dobrej strony w premierowej rundzie rozgrywek. Wyeliminował w trzech setach rozstawionego z "23" Tallona Griekspoora. Wczoraj pojawiła się informacja, że tenisisty z USA nie zobaczymy w deblu, bowiem razem z Kamilem Majchrzakiem zdecydowali się na wycofanie. Dzięki temu 21-latek zaoszczędził trochę dodatkowych sił na potyczkę z Wrocławianinem. Wyraźnym faworytem był jednak nasz reprezentant.

Australian Open: Hubert Hurkacz kontra Ethan Quinn w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się nieźle z perspektywy Hurkacza. Polak dość pewnie przebrnąć przez swoje pierwsze dwa gemy serwisowe, a w trakcie czwartego rozdania doczekał się dwóch break pointów z rzędu na 3:1. W kluczowym momencie zabrakło jednak większego zdecydowania po stronie Huberta. Po agresywnym returnie Wrocławianin nie poszedł za ciosem. Odgrywał zbyt pasywne piłki, licząc na błąd przeciwnika. Quinn nie zwalniał ręki i to mu się opłaciło. Po chwili zobaczyliśmy bardzo słaby fragment w wykonaniu naszego reprezentanta. 28-latek został przełamany do zera, a w sumie przegrał aż 12 punktów z rzędu. Dzięki temu Ethan wyszedł na prowadzenie 4:2.

Od tego momentu Hurkacz próbował ruszyć do odrabiania strat. W trakcie ósmego rozdania pojawiło się sporo break pointów, w sumie aż cztery. Większość z nich Amerykanin bronił dobrym podaniem. A gdy już dochodziło do szansy, Hubert nie potrafił jej wykorzystać. Tenisista z USA chciał zakończyć partię jeszcze przy serwisie Polaka. Prowadził 30-15, ale mimo to nasz reprezentant zdołał sięgnąć po czwarte "oczko" i przerzucił presję zamykania premierowej odsłony na stronę przeciwnika. Wrocławianin zupełnie nie poradził sobie jednak na returnie, jakby miał problem z odczytywaniem niektórych zagrań ze względu na nieprzyjemne warunki. Dzisiaj w Melbourne solidnie wiało. Quinn nie stracił punktu w dziesiątym gemie i dzięki temu wygrał seta 6:4.

Druga część pojedynku już na "dzień dobry" dostarczyła emocji. Hurkacz już w pierwszym gemie musiał bronić się przed przełamaniem. Wrocławianin wyszedł z opresji, a potem miał piłkę na 2:0. Ethan wciąż zachowywał jednak 100% skuteczność przy kluczowych piłkach. Następna szansa dla Huberta na breaka pojawiła się w trakcie ósmego rozdania. Amerykanin zniwelował okazję naszego reprezentanta asem. Chwilę później to tenisista z USA był o krok od zdobycia przełamania. Przy piłce na 5:4 maszyna wywołała minimalny aut. Gdy 21-latek zobaczył ślad na własne oczy, nie mógł w to uwierzyć. Rzeczywiście - pomylił się o co najwyżej kilka milimetrów.

Ostatecznie o losach drugiej odsłony decydował tie-break. Hurkacz zainaugurował go nieźle, od prowadzenia 2-0. Potem miał jeszcze 3-1. W następnym fragmencie zobaczyliśmy pasywną grę po stronie Huberta. Amerykanin zniwelował stratę, a potem wyszedł na 4-3. Kolejne minuty przebiegały po myśli serwujących. Taki stan rzeczy spowodował, że przy stanie 6-5 Quinn posiadał setbola. Reprezentant Stanów Zjednoczonych wprowadził return do gry, panowie rozgrywali akcję. I niestety, jako pierwszy błąd popełnił Wrocławianin. Tym razem to 28-latek nie mógł uwierzyć w to, że posłał piłkę na aut. Puścił rakietę, rzucił czapką i skrył głowę w swoich ramionach. A z kolei Ethan mógł cieszyć się z prowadzenia 2-0 w setach, po wygraniu tie-breaka 7-5.

Irytacja Hurkacza przelała się na nieudany początek kolejnego seta. Amerykanin był na fali, prezentował bardzo równy poziom. W drugim gemie wykorzystał błędy naszego reprezentanta. Po kolejnym rozdaniu Quinn prowadził już 3:0 i znajdował się coraz bliżej awansu do 1/16 finału Australian Open. Hubert wyglądał na całkowicie podłamanego. Wrocławianin tracił kolejne gemy, co przybliżało nas do niespodziewanego rozstrzygnięcia. 28-latek zdobył premierowe "oczko" w tej partii dopiero w trakcie szóstego rozdania.

Na więcej rywal już nie pozwolił. Ethan wyeliminował kolejnego wyżej notowanego przeciwnika, wygrywając 6:4, 7:6(5), 6:1. Rozmiar porażki Hurkacza stanowi sensację - zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę przedmeczowe notowania i dyspozycję, jaką zaprezentował Polak podczas United Cup. Z kolei Amerykanin zmierzy się w trzeciej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne z Jakubem Mensikiem.

Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Ethan Quinn jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek: „Na początku turnieju nigdy nic nie wiadomo” WIDEO © 2025 Associated Press

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP

Ethan Quinn MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jakub Mensik AFP