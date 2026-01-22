Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacja w meczu Hurkacza z Amerykaninem. Demolka na koniec w Melbourne

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Na czwartek zaplanowano dokończenie zmagań w drugiej rundzie singla podczas Australian Open 2026. Organizatorzy wielkoszlemowych zmagań przewidzieli na dziś m.in. pojedynki Igi Świątek i Huberta Hurkacza. W środku nocy na obiekcie 1573 Arena pojawił się Wrocławianin. Jego przeciwnikiem był młody Amerykanin - Ethan Quinn, który w poprzedniej fazie wyeliminował rozstawionego rywala. 21-latek zaskoczył także Polaka i sprawił nam niemiłą niespodziankę, wygrywając 6:4, 7:6(5), 6:1.

Zawodnik tenisowy w pomarańczowym stroju wykonuje uderzenie backhandowe, skupiony na piłce podczas meczu na świeżym powietrzu.
Hubert Hurkacz rywalizował o awans do trzeciej rundy Australian Open 2026IZHAR KHANAFP

Hubert Hurkacz rozpoczął swój tegoroczny udział w Australian Open od starcia z Zizou Bergsem. Wrocławianin dość powoli wchodził w spotkanie. 28-latek potrzebował sporo czasu, by się rozkręcić. Niewiele brakowało, a Belg prowadziłby 2-0 w setach. Na szczęście nasz reprezentant zapisał tie-breaka drugiej partii na swoim koncie i od tamtej pory zaczął przeważać na korcie, także pod kątem fizycznym. Ostatecznie Polak zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3 i zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne.

Zobacz również:

Mirra Andriejewa w Australian Open rywalizowała z Marią Sakkari
Australian Open

Demolka w meczu Mirry Andriejewej. Półfinalistka US Open odpada w Melbourne

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Dziś Hubert przystąpił do rywalizacji o awans do trzeciej fazy turnieju. Na papierze czekało na niego teoretycznie łatwiejsze zadanie, bowiem jego rywalem okazał się Ethan Quinn, plasujący się na dopiero 80. miejscu w rankingu ATP - o 25 lokat niżej niż Hurkacz. Amerykanin pokazał się jednak z bardzo dobrej strony w premierowej rundzie rozgrywek. Wyeliminował w trzech setach rozstawionego z "23" Tallona Griekspoora. Wczoraj pojawiła się informacja, że tenisisty z USA nie zobaczymy w deblu, bowiem razem z Kamilem Majchrzakiem zdecydowali się na wycofanie. Dzięki temu 21-latek zaoszczędził trochę dodatkowych sił na potyczkę z Wrocławianinem. Wyraźnym faworytem był jednak nasz reprezentant.

    Zobacz również:

    Emma Raducanu (L) była potencjalną rywalką Aryny Sabalenki (P) w trzeciej rundzie
    Australian Open

    Kilka godzin po meczu Sabalenki nadeszła wiadomość ws. rywalki. Mistrzyni US Open za burtą

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz

      Australian Open: Hubert Hurkacz kontra Ethan Quinn w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się nieźle z perspektywy Hurkacza. Polak dość pewnie przebrnąć przez swoje pierwsze dwa gemy serwisowe, a w trakcie czwartego rozdania doczekał się dwóch break pointów z rzędu na 3:1. W kluczowym momencie zabrakło jednak większego zdecydowania po stronie Huberta. Po agresywnym returnie Wrocławianin nie poszedł za ciosem. Odgrywał zbyt pasywne piłki, licząc na błąd przeciwnika. Quinn nie zwalniał ręki i to mu się opłaciło. Po chwili zobaczyliśmy bardzo słaby fragment w wykonaniu naszego reprezentanta. 28-latek został przełamany do zera, a w sumie przegrał aż 12 punktów z rzędu. Dzięki temu Ethan wyszedł na prowadzenie 4:2.

      Od tego momentu Hurkacz próbował ruszyć do odrabiania strat. W trakcie ósmego rozdania pojawiło się sporo break pointów, w sumie aż cztery. Większość z nich Amerykanin bronił dobrym podaniem. A gdy już dochodziło do szansy, Hubert nie potrafił jej wykorzystać. Tenisista z USA chciał zakończyć partię jeszcze przy serwisie Polaka. Prowadził 30-15, ale mimo to nasz reprezentant zdołał sięgnąć po czwarte "oczko" i przerzucił presję zamykania premierowej odsłony na stronę przeciwnika. Wrocławianin zupełnie nie poradził sobie jednak na returnie, jakby miał problem z odczytywaniem niektórych zagrań ze względu na nieprzyjemne warunki. Dzisiaj w Melbourne solidnie wiało. Quinn nie stracił punktu w dziesiątym gemie i dzięki temu wygrał seta 6:4.

      Zobacz również:

      Coco Gauff
      Australian Open

      Cztery Amerykanki ograne, przyszedł czas na Gauff. Koniec po 77 minutach

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Druga część pojedynku już na "dzień dobry" dostarczyła emocji. Hurkacz już w pierwszym gemie musiał bronić się przed przełamaniem. Wrocławianin wyszedł z opresji, a potem miał piłkę na 2:0. Ethan wciąż zachowywał jednak 100% skuteczność przy kluczowych piłkach. Następna szansa dla Huberta na breaka pojawiła się w trakcie ósmego rozdania. Amerykanin zniwelował okazję naszego reprezentanta asem. Chwilę później to tenisista z USA był o krok od zdobycia przełamania. Przy piłce na 5:4 maszyna wywołała minimalny aut. Gdy 21-latek zobaczył ślad na własne oczy, nie mógł w to uwierzyć. Rzeczywiście - pomylił się o co najwyżej kilka milimetrów.

        Ostatecznie o losach drugiej odsłony decydował tie-break. Hurkacz zainaugurował go nieźle, od prowadzenia 2-0. Potem miał jeszcze 3-1. W następnym fragmencie zobaczyliśmy pasywną grę po stronie Huberta. Amerykanin zniwelował stratę, a potem wyszedł na 4-3. Kolejne minuty przebiegały po myśli serwujących. Taki stan rzeczy spowodował, że przy stanie 6-5 Quinn posiadał setbola. Reprezentant Stanów Zjednoczonych wprowadził return do gry, panowie rozgrywali akcję. I niestety, jako pierwszy błąd popełnił Wrocławianin. Tym razem to 28-latek nie mógł uwierzyć w to, że posłał piłkę na aut. Puścił rakietę, rzucił czapką i skrył głowę w swoich ramionach. A z kolei Ethan mógł cieszyć się z prowadzenia 2-0 w setach, po wygraniu tie-breaka 7-5.

        Zobacz również:

        Oksana Sielechmietjewa sprawiła niespodziankę w drugiej rundzie Australian Open 2026
        Australian Open

        Przyjaciółka Sabalenki pokonana, triumf Rosjanki. Gwiazda WTA żegna się z Melbourne

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk

          Irytacja Hurkacza przelała się na nieudany początek kolejnego seta. Amerykanin był na fali, prezentował bardzo równy poziom. W drugim gemie wykorzystał błędy naszego reprezentanta. Po kolejnym rozdaniu Quinn prowadził już 3:0 i znajdował się coraz bliżej awansu do 1/16 finału Australian Open. Hubert wyglądał na całkowicie podłamanego. Wrocławianin tracił kolejne gemy, co przybliżało nas do niespodziewanego rozstrzygnięcia. 28-latek zdobył premierowe "oczko" w tej partii dopiero w trakcie szóstego rozdania.

          Na więcej rywal już nie pozwolił. Ethan wyeliminował kolejnego wyżej notowanego przeciwnika, wygrywając 6:4, 7:6(5), 6:1. Rozmiar porażki Hurkacza stanowi sensację - zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę przedmeczowe notowania i dyspozycję, jaką zaprezentował Polak podczas United Cup. Z kolei Amerykanin zmierzy się w trzeciej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne z Jakubem Mensikiem.

          Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Ethan Quinn jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

          Australian Open (M)
          1/32 finału
          22.01.2026
          03:05
          Zakończony
          Wszystko o meczu

          Zobacz również:

          Jurek Owsiak, Hubert Hurkacz
          Hubert Hurkacz

          171 asów Hurkacza przełożyło się na fortunę. Owsiak dziękował osobiście

          Anna Dymarczyk
          Anna Dymarczyk
          Iga Świątek: „Na początku turnieju nigdy nic nie wiadomo” WIDEO© 2025 Associated Press
          Sportowiec w białej koszulce zaciśniętą pięścią unosi rękę w geście triumfu na tle niebieskiego kortu tenisowego.
          Hubert HurkaczDAVID GRAY / AFPAFP
          Młody mężczyzna w białej koszulce sportowej i czarnej czapce z daszkiem stoi w lekkim półprofile, w tle rozmyte sylwetki kilku osób obserwujących wydarzenie.
          Ethan QuinnMATTHIEU MIRVILLEAFP
          Jakub Mensik
          Jakub MensikAFP

          Najnowsze

        • Piłka nożna
        • Żużel
        • Zimowe
        • Koszykówka
        • Sporty walki
        • Siatkówka
        • Hokej
        • Piłka ręczna
        • Tenis
        • Motorowe
        • Inne
        • Redakcja