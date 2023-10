Sensacja w meczu Hurkacza. Nie tylko porażki nasz as może ogromnie żałować

Hubert Hurkacz zgotował sobie i swoim sympatykom nieprzyjemną niespodziankę. Tyle co nasz as świętował końcowy triumf w turnieju w Szanghaju, a teraz pożegnał się już w pierwszej rundzie ze zmaganiami w Tokio w randze ATP 500. To strata nie tylko cennych punktów, ale wrocławianinowi koło nosa przeszła także góra pieniędzy, jaka była do zgarnięcia w stolicy Japonii.