Sensacja w Madrycie, gwiazda poza turniejem. Historyczna szansa Hurkacza

ATP Madryt. Sensacyjna porażka Tsitsipasa. Monteiro ograł faworyta

Starcie zaczęło się dla Tsitsipasa obiecująco, bo od wygranego gema, ale wkrótce potem to on znalazł się w pozycji gracza goniącego rezultat. Monteiro zwyciężył w pierwszym secie 6:4, po czym... powtórzył swój wyczyn również i w drugiej odsłonie, choć trzeba przyznać, że potrzebował do postawienia kropki nad "i" aż czterech piłek meczowych.