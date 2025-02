Sceny po meczu Hurkacza. Alcaraz ujawnia, tymi słowami zwrócił się do Polaka

Alcaraz spotkał się z Hurkaczem przy siatce. Polak usłyszał komplementy z ust Hiszpana

Główni bohaterowie na korcie spędzili grubo ponad dwie godziny, więc byli szalenie wyczerpani. Nie zniechęciło to jednak Carlosa Alcaraza do krótkiej rozmowy z Hubertem Hurkaczem. Zawodnicy spotkali się pod siatką i po podaniu sobie rąk Polak usłyszał żołnierski komunikat z ust Hiszpana. Jaki dokładnie? "Świetny poziom, świetny mecz, to wszystko, co mogłem powiedzieć" - wyznał trzeci tenisista rankingu ATP w wywiadzie udzielonym na korcie.