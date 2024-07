Są nowe wieści z obozu Hurkacza. Trwa intensywna rehabilitacja, Polak walczy o igrzyska

Hubert Hurkacz z wielkimi nadziejami podchodził do tegorocznego Wimbledonu. Według wielu ekspertów Polak należał nawet do ścisłych faworytów całej imprezy. Potwierdził to tylko turniej w Halle, który bezpośrednio poprzedzał zmagania gwiazd w stolicy Wielkiej Brytanii. Nasz rodak na niemieckiej ziemi doszedł aż do finału. W nim co prawda przegrał, lecz z nie byle kim, bo Jannikiem Sinnerem, liderem rankingu ATP.

