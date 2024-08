Rywal Hurkacza wprost nie wytrzymał. Przykra scena podczas meczu. WIDEO

Na szczęście wbrew pierwotnym przewidywaniom lekarzy powrót "Hubiego" do pełni zdrowia okazał się w miarę szybki i wrocławianin wziął niedawno udział w turnieju w Montrealu, gdzie dotarł do ćwierćfinału odpadając z późniejszym triumfatorem zmagań, Alexeiem Popyrinem. Później przyszedł czas na kolejne wyzwanie.

Siódmy tenisista świata udał się do Cincinnati , gdzie podszedł do rywalizacji rangi ATP 1000 - i na pierwszy ogień w tym przypadku poszło spotkanie z reprezentantem Japonii Yoshihito Nishioką . Nie zabrakło w tym przypadku miejsca na wielki zwrot akcji .

Hurkacz zdołał pokonać Nishiokę. Rywal Polaka nie mógł poradzić sobie ze złością

Hurkacz bowiem przegrał pierwszego seta 3:6, by potem w kolejnej odsłonie doprowadzić do tie-breaka i zwyciężyć w nim 7-4. Następnie już nic nie mogło zatrzymać przedstawiciela Polski - wygrał on również set trzeci i to zdecydowanie, bo 6:1.