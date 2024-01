Rosjanie ogłaszają po meczu Huberta Hurkacza, co za nowina. Niebywały moment

Powiem tak, Daniił w zasadzie wyglądał znacznie lepiej i ciekawiej niż Hubert Hurkacz. Powiem więcej, powinien był wygrać w czterech setach, a nie znowu przeciągać mecz i szargać nerwy. Nie jest to jego pierwszy taki występ na tym turnieju. Było jasne, że w drugim secie jego fizyka znacznie spadła i to zapoczątkowało problemy. Ale na szczęście Polak też w pewnym momencie popełnił taki sam błąd. Cóż, Daniił mocniej i lepiej serwował. Gratuluję mu dotarcia do półfinału, wszystko jest na dobrej drodze

~ stwierdził