Roger Federer pamięta o Hubercie Hurkaczu. Co za spotkanie w Halle

Roger Federer uhonorowany przez organizatorów Halle Open

Doszło też do nieoczekiwanego spotkania z tenisistą, z którym zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych rozegrał ostatni mecz w karierze.

Hurkacz grał z Federerem dwukrotnie

Być ostatnim, który pokonał Federera... to wina, która, mam nadzieję, kiedyś zostanie mi wybaczona. Granie przeciwko niemu na Wimbledonie, przy pełnych trybunach na centralnym korcie, było czymś niesamowitym. Do dziś przechodzą mnie ciarki

Hurkacz zdążył zagrać z "Maestro" dwukrotnie". Pierwszy raz spotkali się w ćwierćfinale w Indian Wells w 2019 roku. Polak przegrał 4:6, 4:6. Do rewanżu doszło na Wimbledonie dwa lata temu. Wrocławianin pokonał Szwajcara 6:3, 7:6 (4), 6:0.

Jak się później okazało był to ostatni z 1526 meczów singlowych Federera w karierze. We wrześniu 2022 roku zagrał w Laver Cup w Londynie, żegnając się z zawodowym cyklem deblowym starciem w parze z Rafaelem Nadalem.

Federer: Zdałem sobie sprawę, że to nie działa

- To, że dotarłem wtedy do ćwierćfinału, było dla mnie niesamowite, bo nie czułem się dobrze. Potem przegrałem z Hurkaczem, a ostatni set był jednym z najgorszych w mojej karierze. Zdałem sobie sprawę, że nic nie działa. Że to koniec - wspominał Federer mecz z Hurkaczem.