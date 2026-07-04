Mecz przeciwko Tommy'emu Paulowi miał być odpowiedzią na pytanie, na co stać Huberta Hurkacza podczas tegorocznego Wimbledonu. Początek spotkanie nie wyglądał zbyt optymistycznie z perspektywy Wrocławianina. Także w drugim secie nasz reprezentant miał sporo problemów. Przegrywał w tie-breaku już 3-5, ale wtedy nastąpił zwrot akcji. Polak rozegrał kilka bardzo dobrych akcji i doprowadził do remisu w partiach. Później poszedł za ciosem, zapewniając sobie zwycięstwo po czterosetowej batalii.

Dzięki temu Hurkacz po raz trzeci w karierze zameldował się w najlepszej "16" wielkoszlemowych zmagań w Londynie. Po takiej wygranej apetyty wzrosły. Tym bardziej, że w kolejnej fazie Hurkacz trafił na przeciwnika, który jak najbardziej jest w jego zasięgu. Rywalem Huberta będzie Jan-Lennard Struff. Doświadczony Niemiec, który 25 kwietnia skończył 36 lat, również spisuje się bardzo dobrze podczas tegorocznego Wimbledonu.

Na "dzień dobry" zanotował dwa triumfy po pięciosetówkach, a wczoraj uporał się z rozstawionym z "8" Daniiłem Miedwiediewem. Rosjanin wyraźnie prowadził w każdej partii, a mimo to nie wygrał żadnej. Ostatecznie reprezentant naszych zachodnich sąsiadów pokonał zawodnika z TOP 10 wynikiem 7:6(4), 7:6(5), 7:5. Zarówno Hurkacz, jak i Struff mają zatem przed sobą wielką szansę na ćwierćfinał.

Wimbledon: Struff podjął decyzję przed meczem z Hurkaczem

Niemiec stawia wszystko na jedną kartę i podjął radykalny krok przed batalią z Hubertem. W piątkowy wieczór miał jeszcze wyjść na mecz pierwszej rundy debla. Razem z Yannickiem Hanfmannem byli desygnowali do gry przeciwko duetowi Filip Pieczonka/Vit Kopriva. Spotkanie wyznaczono jako ostatni pojedynek dnia na korcie numer 8. Ostatecznie do starcia nie doszło. Niemieccy tenisiści wycofali się z rywalizacji w tej kategorii. Dzięki temu Struff dostanie więcej czasu na odpoczynek przed potyczką z Hurkaczem.

Nie było już nikogo na liście oczekujących do zastępstwa, przez co Polak oraz Czech awansowali walkowerem do drugiej fazy. Dziś Filip i Vit zmierzą się z rozstawioną z "13" parą Sadio Doumbia/Fabien Reboul. Mecz ulokowano jako trzeci od godz. 12:00 czasu polskiego na korcie numer 17. Najpierw odbędzie się tam debel pomiędzy duetami Robert Cash/JJ Tracy i Thanasi Kokkinakis/Aleksandar Kovacevic, a następnie spotkanie Anastasia Detiuc/Irina Chromaczowa - Sofia Kenin/Jelena Ostapenko.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Filip Pieczonka FOT. PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl East News

Yannick Hanfmann MATIAS SALAS/PHOTOSPORT AFP





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