Radość u Hurkaczów. Godziny przed meczem Huberta. Znamy już rozstrzygnięcie

Tegoroczny Wimbledon układa się do tej pory bardzo dobrze z perspektywy Huberta Hurkacza. Nasz reprezentant dotarł do najlepszej "16" w singlu, tracąc po drodze tylko jednego seta. Po zwycięstwach z Casperem Ruudem i Sebastianem Ofnerem, przyszedł czas na test w postaci pojedynku z Amerykaninem. Tommy Paul był bliski prowadzenia 2-0 w partiach, miał już 5-3 w tie-breaku. Od tego momentu Wrocławianin przejął kontrolę nad rywalizacją i pokonał tenisistę z USA 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2.

Dziś 29-latek powalczy o awans do ćwierćfinału. Po drugiej stronie siatki zamelduje się Jan-Lennard Struff. Niemiec wyeliminował bez straty seta Daniiła Miedwiediewa, mimo że wyraźnie przegrywał w każdej rozegranej partii. Zarówno Polak, jak i zawodnik zachodnich sąsiadów stają przed ogromną szansą, by zameldować się w najlepszej "8". Spotkanie wyznaczono jako trzecie w kolejności od godz. 12:00 czasu polskiego na korcie numer 2 (po starciu Czeszek: Karolina Muchova - Barbora Krejcikova).

Sukces Niki Hurkacz. Siostra Huberta z medalem

Tymczasem znakomitego tygodnia doświadczyła także siostra Huberta - Nika. 20-latka rywalizowała w ostatnich dniach w Mistrzostwach Polski U21 na kortach BKT Advantage Bielsko-Biała. W piątek niespodziewanie wyeliminowała faworytkę singlowych zmagań. Wygrała z rozstawioną z "1" Zuzanną Pawlikowską 5:7, 6:4, 6:1. W ten sposób Hurkacz zapewniła sobie co najmniej srebrny krążek krajowego czempionatu do lat 21.

Wczoraj Nika walczyła o zdobycie złota w grze pojedynczej. Po drugiej stronie siatki zameldowała się turniejowa "2" - Amelia Paszun. Pierwszą partię zdominowała tenisistka z Wrocławia. Siostra Huberta znalazła się od jeden set od najcenniejszego kruszcu, ale ostatecznie trafił on w ręce rozstawionej zawodniczki. Paszun zdominowała dalszą część finału, ostatecznie triumfując 2:6, 6:0, 6:2.

Niezależnie od rezultatu decydującego starcia, dla Niki to bardzo duży sukces i jednocześnie potwierdzenie progresu, jaki wykonała w ostatnim czasie. Z takiego osiągnięcia z pewnością cieszy się również Hubert, który od zawsze mocno wspiera swoją siostrę. W kategorii singiel kobiet U21, oprócz Zuzanny Pawlikowskiej, brązowy medal trafił także do rąk Oriany Gniewkowskiej. W kategorii mężczyzn do lat 21, najlepszy okazał się Jakub Jędrzejczak. W finale pokonał Jakuba Januchowskiego 6:2, 6:3. Najniższy stopień podium dla Jakuba Hrynkiewicza i Mikołaja Migdalskiego.

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Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Hubert Hurkacz mocno wspiera swoją siostrę Nikę STEVE CHRISTO / AFP / Stach Antkowiak / REPORTER AFP

Zuzanna Pawlikowska Wojciech Kubik East News





Hubert Hurkacz pokonał Tommy'ego Paula: piłka meczowa [WIDEO] Polsat Sport