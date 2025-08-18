Przykry komunikat ws. Huberta Hurkacza. ATP oficjalnie potwierdza
Hubert Hurkacz od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, przez co na korcie po raz ostatni oglądaliśmy go w pierwszej połowie czerwca. Przeciągająca się absencja polskiego tenisisty ma wpływ na jego pozycję w rankingu ATP - w najnowszym zestawieniu zawodnik z Wrocławia odnotował kolejny spadek, tym razem o aż 27 pozycji. Niewykluczone, że już niebawem zostanie prześcignięty przez jednego ze swoich rodaków.
Hubert Hurkacz problemy zdrowotne miał już w poprzednim sezonie, kiedy to podczas Wimbledonu doznał urazu kolana, a przeciągająca się rehabilitacja sprawiła, że musiał odpuścić start na igrzyskach olimpijskich. Kłopoty nie omijały tenisisty z Wrocławia również w bieżącym sezonie - po raz ostatni na korcie pojawił się 11 czerwca podczas turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch.
Wówczas 28-latek pokonał Roberto Bautistę Agutę w pierwszej rundzie, ale kończył mecz z grymasem bólu na twarzy. Do kolejnego spotkania nawet nie przystąpił, oddał je walkowerem. Od tego czasu nie wystąpił w żadnym turnieju, w tym wielkoszlemowym Wimbledonie. W czasie, gdy na londyńskich kortach trwała rywalizacja, Hurkacz poinformował, że przeszedł artroskopię kolana.
"Cześć Wam! W ostatnich tygodniach zmagałem się z problemami z kolanem - bólem, zbieraniem się płynu i innymi dolegliwościami, które mocno utrudniały mi treningi i rywalizację. Po dokładnym przeanalizowaniu różnych możliwości zdecydowaliśmy, że artroskopia, którą przeszedłem w miniony poniedziałek, będzie najlepszym rozwiązaniem" - przekazał we wpisie z 3 lipca.
Hubert Hurkacz odnotował spadek w rankingu ATP
Hurkacz poinformował, że po operacji przejdzie rehabilitację, a na kort wybiegnie dopiero, gdy będzie gotowy w "110 proc.". Ostatnio odpuścił start w Cincinnati, nie zobaczymy go też podczas US Open. Brak startu w kolejnych turniejach to dla Polaka kolejne straty punktów - obecnie ma ich na koncie 885, a w zestawieniu opublikowanym przez ATP w poniedziałek, odnotował spadek o aż 27 pozycji. Aktualnie jest 67. i ma niecałe 100 punktów więcej niż drugi z najwyżej notowanych Polaków, Kamil Majchrzak (78. miejsce, 794 punkty).
Na czele zestawienia niezmiennie znajduje się Jannik Sinner, który ma bezpieczną przewagę nad Carlosem Alcarazem. Podium zamyka Alexander Zverev.
Czołówka rankingu ATP (stan na 18 sierpnia):
1. Jannik Sinner - 11480 pkt
2. Carlos Alcaraz - 9240
3. Alexander Zverev - 6230
4. Taylor Fritz - 5575
5. Jack Draper - 4440
6. Ben Shelton - 4280
7. Novak Djokovic - 4130
8 Alex de Minaur - 3545
9. Karen Chaczanow - 3240
10.Lorenzo Musetti - 3205
...
67. Hubert Hurkacz - 885
78. Kamil Majchrzak - 794