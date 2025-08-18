Przykry komunikat ws. Huberta Hurkacza. ATP oficjalnie potwierdza

Hubert Hurkacz problemy zdrowotne miał już w poprzednim sezonie, kiedy to podczas Wimbledonu doznał urazu kolana, a przeciągająca się rehabilitacja sprawiła, że musiał odpuścić start na igrzyskach olimpijskich. Kłopoty nie omijały tenisisty z Wrocławia również w bieżącym sezonie - po raz ostatni na korcie pojawił się 11 czerwca podczas turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch.

Wówczas 28-latek pokonał Roberto Bautistę Agutę w pierwszej rundzie, ale kończył mecz z grymasem bólu na twarzy. Do kolejnego spotkania nawet nie przystąpił, oddał je walkowerem. Od tego czasu nie wystąpił w żadnym turnieju, w tym wielkoszlemowym Wimbledonie. W czasie, gdy na londyńskich kortach trwała rywalizacja, Hurkacz poinformował, że przeszedł artroskopię kolana.

"Cześć Wam! W ostatnich tygodniach zmagałem się z problemami z kolanem - bólem, zbieraniem się płynu i innymi dolegliwościami, które mocno utrudniały mi treningi i rywalizację. Po dokładnym przeanalizowaniu różnych możliwości zdecydowaliśmy, że artroskopia, którą przeszedłem w miniony poniedziałek, będzie najlepszym rozwiązaniem" - przekazał we wpisie z 3 lipca.

Hubert Hurkacz odnotował spadek w rankingu ATP

Hurkacz poinformował, że po operacji przejdzie rehabilitację, a na kort wybiegnie dopiero, gdy będzie gotowy w "110 proc.". Ostatnio odpuścił start w Cincinnati, nie zobaczymy go też podczas US Open. Brak startu w kolejnych turniejach to dla Polaka kolejne straty punktów - obecnie ma ich na koncie 885, a w zestawieniu opublikowanym przez ATP w poniedziałek, odnotował spadek o aż 27 pozycji. Aktualnie jest 67. i ma niecałe 100 punktów więcej niż drugi z najwyżej notowanych Polaków, Kamil Majchrzak (78. miejsce, 794 punkty).

Na czele zestawienia niezmiennie znajduje się Jannik Sinner, który ma bezpieczną przewagę nad Carlosem Alcarazem. Podium zamyka Alexander Zverev.

Czołówka rankingu ATP (stan na 18 sierpnia):

1. Jannik Sinner - 11480 pkt

2. Carlos Alcaraz - 9240

3. Alexander Zverev - 6230

4. Taylor Fritz - 5575

5. Jack Draper - 4440

6. Ben Shelton - 4280

7. Novak Djokovic - 4130

8 Alex de Minaur - 3545

9. Karen Chaczanow - 3240

10.Lorenzo Musetti - 3205

...

67. Hubert Hurkacz - 885

78. Kamil Majchrzak - 794

Hubert Hurkacz i Jiri Lehecka - najlepsze zagrania obu tenisistów w Rotterdamie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hurkacz wycofał się z US Open Foto Olimpik AFP

Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju ATP 250 's-Hertogenbosch BERTRAND GUAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP