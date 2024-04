Hubert Hurkacz po ograniu Jana Choinskiego poszedł za ciosem w Estoril i zatriumfował w ramach zmagań ATP 500 również nad Pablem Llamasem Ruizem, pokonując Hiszpana w dwóch setach. Tym samym Polak przedostał się do półfinału turnieju i... osiągnął coś, co nie udało mu się w aż 23 wcześniejszych próbach. Teraz siła rozpędu być może zawiedzie go aż do starcia o trofeum...