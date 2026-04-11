Przełamanie Hurkacza, a teraz pilna wiadomość z Niemiec. Mecz Polaka "skasowany"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Hubert Hurkacz ostatnio przełamał fatalną passę i wydawało się, że powoli wraca na właściwe tory. Wrocławianin z Monte Carlo miał przyjechać prosto do Monachium, gdzie w poniedziałek startuje turniej. W pierwszej rundzie miało dojść do starcia z Aleksandrem Bublikiem. Tymczasem nagle dotarły informacje, że mecz się nie odbędzie.

Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju ATP w Monachium
Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju ATP w Monachium

Hubert Hurkacz w ostatnich tygodniach zaliczył serię siedmiu porażek z rzędu. Przełamanie przyszło w trakcie turnieju ATP w Monte Carlo, gdzie wygrał z Luciano Darderim i Fabianem Marozsanem. W 1/8 finału stoczył blisko trzygodzinny bój z Valentinem Vacherotem, w którym ostatecznie musiał uznać wyższość Monakijczyka.

W poniedziałek (13 kwietnia) startuje turniej ATP w Monachium. Hurkacz został do niego zgłoszony i liczył na kolejne zwycięstwa. Los sprawił, że w 1. rundzie na jego drodze miał stanąć Aleksander Bublik, który rozstawiony jest z numerem "3".

Pilna wiadomość z Monachium. Hurkacz wycofał się z turnieju

Drabinkę turnieju poznaliśmy w sobotni poranek, a chwilę później okazało się, że meczu Bublik - Hurkacz jednak nie zobaczymy. Wrocławianin wycofał się z udziału, a jego miejsce zajmie szczęśliwy przegrany z eliminacji.

Oficjalnym powodem wycofania się 29-latka jest choroba. Szczegóły nie są jednak znane. Taka sama sytuacja miała miejsce rok temu. Wówczas Hurkacz także wycofał się z turnieju w stolicy Bawarii.

W Monachium z numerem "1" rozstawiony jest Aleksander Zverev. Na kortach zobaczymy także m.in. Bena Sheltona czy Flavio Cobolliego.

Hubert Hurkacz
Hubert Hurkacz

