Przełamanie dla Hurkacza, ale co się działo potem. Szalona końcówka i triumf na oczach Sinnera

Hubert Hurkacz od kilku dni przebywa już w Halle, gdzie przygotowywał się do występu w turnieju rangi ATP 500. Dla Polaka to jednocześnie próbny test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, który wystartuje już 1 lipca. Początkowo Polak miał rozpocząć zmagania na kortach trawiastych już tydzień wcześniej w Stuttgarcie, ale wrocławianin zdecydował się na wycofanie z imprezy i postawił na dłuższą regenerację po wymagającym fragmencie sezonu na mączce. Teraz 27-latek jest już w 100% gotowy do rywalizacji w trakcie swojej ulubionej części roku.

