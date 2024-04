Przegrał seta i wrócił w wielkim stylu. Hubert Hurkacz triumfuje, zagra o premierowy tytuł

Dzięki znalezieniu się w najlepszej "4" turnieju ATP 250 w Estoril, Hubert Hurkacz ustanowił swój najlepszy wynik na kortach ziemnych w głównym cyklu ATP. Do tej pory jeszcze nigdy nie miał okazji zagrać w półfinale imprezy na mączce na tym poziomie. Teraz po raz pierwszy dotarł do tej fazy, pokonując po drodze Jana Choinskiego i Pablo Llamasa Ruiza. Oba spotkania miały podobnie przebieg - pierwsze sety Polak wygrywał po tie-breaku, a drugie dzięki uzyskaniu przewagi jednego przełamania. Reklama

W meczu o awans do finału portugalskich zmagań na naszego tenisistę czekał Cristian Garin. Reprezentant Chile, chociaż jest obecnie notowany na 112. miejscu w rankingu ATP, znany jest z dobrej gry na mączce. To właśnie na tej nawierzchni osiągał swoje największe sukcesy, które pozwoliły mu wywindować się przed trzema laty do czołowej "20" zestawienia.

Reklama Cristian Garin - Nuno Borges. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Drugi gem okazał się przekleństwem serwujących. Trudna przeprawa Hurkacza

Półfinałowe spotkanie rozpoczęło się inaczej niż poprzednie z udziałem wrocławianina. Tym razem Hurkacz otworzył pojedynek w wymarzony sposób. Już w drugim gemie przełamał rywala po tym, jak rywal popełnił podwójny błąd serwisowy, a później trafił w siatkę z forehandu. Po chwili było już 3:0 dla naszego reprezentanta.

W dalszej fazie seta nie brakowało jednak emocji. Garin podniósł poziom swoje gry i w siódmym gemie wywalczył nawet sobie dwa break pointy. Wrocławianin wyszedł jednak z opresji i wrócił na trzygemowe prowadzenie. Chwilę później Polak miał piłkę setową przy podaniu przeciwnika, ale ostatecznie nie doszło do przełamania. Obroniony setbol natchnął rywala do dalszej walki. W dziewiątym gemie pojawiły się dla niego kolejne break pointy, ale wrocławianin ponownie oddalił zagrożenie. Ostatecznie Hubert wykorzystał trzecią szansę na zakończenie partii i wygrał ją 6:3. Reklama

Na początku kolejnego seta zdarzyło się to, czego reprezentant Chile nie mógł dokonać w pierwszej fazie spotkania. W drugim gemie wywalczył przełamanie i znalazł się w takiej samej sytuacji, jak Hurkacz w premierowej partii. W dalszej części seta nie doszło już do żadnego przełamania. Polak nie wypracował sobie ani jednej okazji na przełamanie, przez co przegrał partię 3:6.

Decydującego seta otwierał nasz tenisista. Znów powtórzyła się z poprzednich dwóch partii, kiedy to w drugim secie pojawiało się przełamanie. Tym razem beneficjentem tych wydarzeń był wrocławianin. Przy jednym z break pointów Hubert śmiało ruszył do ataku i precyzyjnym backhandem wymusił błąd na przeciwniku. Chwilę później udało się potwierdzić przewagę, chociaż nie było o to łatwo. Hurkacz musiał bronić się przed utratą serwisu, ale skutecznie oddalił zagrożenie.



W czwartym gemie Polak jeszcze bardziej mógł powiększyć przewagę, ale nie powiodła się ta sztuka. Kilka minut później pojawił się jednak kolejny break point i tym razem udało się wykorzystać nadarzającą się okazję. Przy stanie 5:1 wrocławianin serwował po awans do finału. Wtedy rywal, nie mając już nic do stracenia, rozegrał kapitalnego gema i przełamał naszego tenisistę do zera. Reklama

Kolejnej szansy Hurkacz już jednak nie zmarnował. Ostatecznie reprezentant Polski zamknął spotkanie rezultatem 6:3, 3:6, 6:3 i przypieczętował miejsce w starciu o końcowy tytuł ATP 250 w Estoril. Finałowym rywalem Huberta będzie Casper Ruud lub Pedro Martinez. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godz. 16:30 czasu polskiego.



Dokładny zapis relacji z meczu Hubert Hurkacz - Cristian Garin jest dostępny TUTAJ.

Hubert Hurkacz / AFP

Cristian Garin / AFP