Problemy zdrowotne Hurkacza. Walka o finały ATP pod znakiem zapytania, znamy scenariusze

Podczas wczorajszego pojedynku o tytuł w turnieju ATP 500 w Bazylei widzieliśmy, jak Hubertowi Hurkaczowi przez sporą część spotkania towarzyszył grymas bólu na twarzy, przez co Polak nie mógł swobodnie grać. Nasz zawodnik ani razu nie wezwał jednak fizjoterapeuty na kort i dokończył spotkanie z Felixem Auger-Aliassime, przegrywając po dwóch tie-breakach. Mimo to wrocławianin wciąż jest w grze o udział w Nitto ATP Finals. Wiemy, co się musi wydarzyć, by awansował do tych rozgrywek.