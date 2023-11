W czwartkowe popołudnie Novak Djoković, lider światowego rankingu, zagra w ramach ATP Finals z Hubertem Hurkaczem, który dołączył do zmagań w zastępstwie za kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Przed tą potyczką doszło jednak do pewnego zwrotu akcji, gdyż "Nole" odwołał swój ostatni trening poprzedzający starcie i wiele wskazuje na to, że mocno męczy go... przeziębienie. Włosi spekulują jednak, że może to być też coś nieco poważniejszego.