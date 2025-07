Hurkacz dodał również, że wróci na kort dopiero wtedy, gdy będzie gotowy na 110%. W związku z tym należało się spodziewać znacznie dłuższej przerwy niż miało to miejsce 12 miesięcy temu, gdy pauzował przez około pięć tygodni. Hubert wycofał się z turniejów ATP 250 w Bastad oraz Umag. Wczoraj nadeszło także potwierdzenie, że nie zobaczymy Polaka w imprezie rangi "1000" w Toronto . To oznaczało, że wrocławianin nie obroni 200 pkt za ubiegłoroczny ćwierćfinał osiągnięty w Montrealu (przegrał wtedy z Alexeiem Popyrinem). Na tym wiadomości ws. 28-latka się nie zatrzymały.

Dobę później pojawiła się informacja, że Hurkacz zrezygnował ze startu w kolejnym prestiżowym turnieju. Tuż przed godz. 22:00 czasu polskiego pojawił się komunikat, że wrocławianin wycofał się z ATP Masters 1000 w Cincinnati . W poprzednim sezonie także w stanie Ohio dotarł do najlepszej "8" (skreczował wówczas w potyczce z Francesem Tiafoe). To oznacza, że Hubert straci w sumie 400 "oczek" za oba te tysięczniki.

Wiemy już zatem, że Hurkacz na pewno nigdzie nie wystąpi co najmniej do US Open. Zobaczymy, czy wrocławianin zdoła się wyrobić na nowojorskiego Szlema. Główna rywalizacja singlowa rozpocznie się 24 sierpnia. Nasz reprezentant złożył wstępną deklarację, że chciałby zagrać również w turnieju miksta, który wystartuje pięć dni wcześniej. Jego partnerką miałaby być Donna Vekić. Oboje znaleźli się na liście zgłoszonych teamów. Ich wspólny występ jest jednak wątpliwy - nie tylko przez kłopoty zdrowotne Hurkacza, ale także ze względu na specyficzny sposób kwalifikacji do rozgrywek.