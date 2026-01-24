Potwierdziły się doniesienia ws. Hurkacza. Ogłasza przed finałem WOŚP
Hubert Hurkacz od wielu lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a w tym roku nie miał zamiaru robić wyjątku. W trakcie Australian Open tenisista z Wrocławia przekazał na aukcję wyjątkową ofertę. Zwycięzca aukcji będzie miał bowiem okazję odbyć trening z polskim tenisistą w nie byle jakiej lokalizacji.
Już w niedzielę odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku inicjatywę zapoczątkowaną przez Jurka Owsiaka aktywnie wspierają także polscy sportowcy. W tym roku wylicytować można m.in. koszulkę meczową Roberta Lewandowskiego z wygranego przez FC Barcelona finału Superpucharu Hiszpanii, kombinezon wyścigowy kierowcy Formuły 2 Romana Bilińskiego, lekcję tańca z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar, rakietę i ręcznik z Wimbledonu Igi Świątek, a także bieg na Giewont w towarzystwie Justyny Kowalczyk-Tekieli.
Hubert Hurkacz gra z WOŚP. Wyjątkowa oferta od polskiego tenisisty
Hubert Hurkacz od lat aktywnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, regularnie przekazując na aukcje wyjątkowe tenisowe atrakcje. W poprzednich edycjach WOŚP na licytacje trafiały m.in. możliwość wspólnego treningu z najlepszym polskim tenisistą, udział w kolacji czy spotkaniu w kameralnym gronie, a także sportowe pamiątki związane z jego występami w turniejach wielkoszlemowych.
Aukcje Hurkacza zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i osiągały wysokie kwoty, pokazując zarówno jego zaangażowanie w akcję, jak i dużą sympatię kibiców. Tym razem Wrocławianin przekazał na aukcję niepowtarzalną ofertę. Zwycięzca będzie miał bowiem okazję odbyć z nim trening w Country Club w Monako.
"Zapraszam na wspólny trening tenisowy na kortach Country Clubu w Monako, tego na którego terenie odbywa się turniej ATP Masters 1000. Porozmawiamy o tenisie, popracujemy nad serwisem (skutecznym, niekoniecznie ponad 200 km/h), a na zakończenie rozegramy tie-break'a. Po ciężkich zajęciach, koniecznie wspólny lunch na terenie Country Club" - przekazał tenisista z opisie aukcji.
Hasłem 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - pod takim motto odbędzie się zbiórka 25 stycznia 2026 roku, której celem jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.