Poruszenie w Rosji przed meczem Hurkacza. Już ogłaszają. Padło ostrzeżenie

Australian Open: Hubert Hurkacz kontra Daniił Miedwiediew. Rosyjskie media ostrzegają przed Polakiem

Trafienie na Huberta Hurkacza to wcale nie prezent, mecz z nim będzie bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że Daniił sprawi nam przyjemność i dotrze do półfinału. Zawsze powtarzam, że kiedy docierasz do ćwierćfinału turnieju Wielkiego Szlema, jesteś już na innej planecie. Do ćwierćfinału dostają się tylko najlepsi, tam nie ma przypadkowych nazwisk

Swojego rodaka przed Hubertem Hurkaczem ostrzega także tenisistka Anastasija Piwowarowa. - Hubert Hurkacz to poważny przeciwnik . Daniił będzie musiał być jak najlepiej przygotowany do tego meczu. Musi zebrać wszystkie siły w spotkaniu z Hubertem Hurkaczem, który ma bardzo mocny serwis. Jeśli Miedwiediew straci podanie, może już nie uzyskać kontrataku - przyznała w rozmowie z Gazeta.ru.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Hurkacz dumy z popularyzacji tenisa i ma apetyt na więcej! Na jego w drodze w AO - Daniił Miedwiediew. / Associated Press / © 2024 Associated Press

Sam Daniił Miedwiediew ma jednak świadomość, że Hubert Hurkacz to wymagający rywal, co przyznał już otwarcie. Mówiąc o Polaku rosyjski tenisista podkreślił rolę wielkiego atutu naszego zawodnika, jakim jest jego serwis.

- "Hubi" to dla mnie na pewno ciężki przeciwnik, przegrałem z nim kilka ostatnich meczów. Dobrze serwuje, trudno jest odbierać jego serwisy, pod względem asów był jednym z najlepszych zawodników w zeszłym roku. To będzie klucz - muszę utrzymać swój dobry serwis, żeby nie dać mu przełamania, a sam spróbować go przełamać. Jeśli to się nie uda, to spróbuję wygrać tie-breaka. Dzień przerwy wykorzystam na to, żeby dobrze przygotować się mentalnie - mówił Daniił Miedwiediew.