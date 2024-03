Porażka Huberta Hurkacza, a teraz jeszcze to. Bolesne konsekwencje dla Polaka

Hubert Hurkacz dosłownie otarł się o awans do półfinału ATP 500 w Dubaju. Polak rozegrał kapitalny pierwszy set w meczu z Ugo Humbertem, a w drugiej partii wrócił ze stanu 1:3 i doprowadził do tie-breaka. Mimo aż trzech piłek meczowych, nie udało się wykorzystać szansy na zakończenie spotkania. W kluczowych momentach wrocławianina zawodził zwłaszcza forehand , a najlepszym tego dowodem było zmarnowanie trzeciego meczbola, gdy 27-latek popełnił ogromny błąd chcąc zagrać nieco agresywniej.

W decydującym secie nasz tenisista znów szybko został przełamany, ale tym razem strat nie udało się już odrobić i to Francuz zagra w dzisiejszym półfinale z Daniiłem Miedwiediewem. Dodatkową stawką meczu o najlepszą "4" było także 100 pkt do rankingu (za ćwierćfinał turnieju ATP 500 przyznaje się 100 pkt, a za półfinał - 200 oczek). Potknięcie Polaka wykorzystali rywale , którzy toczą korespondencyjny pojedynek z reprezentantem Polski w rankingu ATP.

Hurkaczowi grozi spadek w rankingu. Wszystko w rękach rywali

Mowa o Casperze Ruudzie i Holgerze Rune. Norweg pokonał dzisiaj Bena Sheltona 6:7(7), 6:4, 6:4 i zameldował się w półfinale turnieju ATP 500 w Acapulco. Dodatkowo zagwarantował już sobie co najmniej 9. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu ATP. To wcale nie musi być koniec osiągnięć Ruuda. Jeśli Norweg wygra swój mecz o finał, wówczas zrówna się w zestawieniu najlepszych tenisistów z... Hubertem Hurkaczem . Mieliby wówczas obaj po 3405 pkt. Ewentualny triumf w całym turnieju może zagwarantować Casperowi 3575 pkt.

Półfinałowym rywalem Norwega będzie... wspomniany Holger Rune. Duńczyk wygrał dzisiaj po dwóch tie-breakach z Dominikiem Koepferem i zagwarantował już sobie powiększenie przewagi nad wrocławianinem w najnowszym rankingu. W zestawieniu sprzed kilku dni różnica wyniósła 305 pkt, teraz będzie już co najmniej 315 oczek. W przypadku awansu do finału może to być 445 pkt przewagi, a przy tytule - nawet 615 oczek.