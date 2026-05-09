Polak o przyszłość nie musi się martwić. Miliony na koncie, a to nie koniec

Hubert Hurkacz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim tenisie. Wrocławianin od lat reprezentuje Polskę na najbardziej prestiżowych kortach świata, a najwyżej w rankingu plasował się w sierpniu 2024 roku, kiedy był szóstą rakietą świata. Na swoim koncie ma naprawdę imponujące sukcesy, choć do tej pory nie udało mu się zdobyć ani jednego tytułu wielkoszlemowego. Najbliżej takiego osiągnięcia był w 2021 roku podczas Wimbledonu, kiedy to dotarł aż do półfinału. W ćwierćfinale pokonał on wówczas wybitnego Rogera Federera, jednak w kolejnej rundzie musiał uznać wyższość Matteo Berrettiniego.

Dobre występy przekładają się na zarobki - według oficjalnej strony ATP do tej pory w całej swojej karierze Hurkacz za kortach zainkasował 19 884 034 dolary, a więc ponad 71,5 mln złotych. Do tego doliczyć należy jeszcze m.in. kontrakty sponsorskie. W obecnej sytuacji Wrocławianin mógłby na spokojnie zakończyć sportową karierę i nie martwić się o przyszłość. Przynajmniej pod kątem finansowym.

Zarobione w sporcie pieniądze Hubert Hurkacz, podobnie jak wielu jego kolegów po fachu, przeznacza na różnego rodzaju inwestycje. Nie jest wcale tajemnicą, że Polak pała miłością do... szybkich samochodów. W październiku 2021 roku spełnił swoje marzenie i został ambasadorem McLarena, a w garażu ma m.in. McLarena 720S, którego cena w 2021 roku, a więc wtedy, gdy "Hubi" stał się właścicielem tego modelu, wynosiła "jedynie"... 1,5 mln złotych.

Polski tenisista widywany był także za kierownicą McLarena 750S Spider, którego z salonu odebrał z warszawskiego salonu w 2024 roku. Maszyna ta rozpędza się nawet do 332 km/h, a cena takiego "cacka" sięga nawet 2 mln złotych.

Drogie auta to nie jedyne hobby Hurkacza, który może pochwalić się także niezwykle imponującą kolekcją... luksusowych zegarków. Stawia on przede wszystkim na czasomierze od marki Gerald Charles, której jest ambasadorem. 29-latek w swojej gablotce ma m.in. model GC Sport Grass w kolorze zielonej trawy, którego zaprezentował podczas ubiegłorocznej edycji Wimbledonu. Model, który ma w swojej kolekcji Wrocławianin, został wyprodukowany w liczbie zaledwie 200 egzemplarzy, a jego cena wynosi 19 tys. dolarów (około 68,3 tys. złotych).

Hubert Hurkacz, Wimbledon 2025

Podczas turnieju w Szanghaju w 2023 roku Hubert Hurkacz na korcie prezentował się w modelu GC Sport GC2.0-TX-TN-01, jednak wówczas postawił na czasomierz z tarczą w kolorze ciemnoniebieskim. Podobnie jak w przypadku modelu w kolorze zielonym, cena zegarka wynosi 19 tys. dolarów (około 68,3 tys. złotych)

Hubert Hurkacz po zwycięstwie w turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju

Co ciekawe, Polak jest jednym z niewielu zawodników, który w trakcie meczu nosi na nadgarstku czasomierze - większość jednak woli zachowań ostrożność i na czas rywalizacji zdejmuje akcesorium, aby uniknąć ewentualnych zniszczeń.

