Pilny komunikat od Huberta Hurkacza w środku nocy. Polak przekazał wieści nt. kontuzji

"Po tym, jak doznałem dzisiaj kontuzji kolana na Wimbledonie, pierwsze badania lekarskie są już za mną. Będę teraz potrzebował trochę czasu, aby dojść do siebie i zrobić dalsze testy medyczne już w domu w Polsce. Mój zespół i ja przekażemy bardziej szczegółowe informacje tak szybko, jak to możliwe . Dziękuję wszystkim za wsparcie podczas meczu i po nim! To dla mnie bardzo wiele znaczy!" - przekazał w komunikacie za pośrednictwem swojego Instagrama Hubert Hurkacz.

Do feralnego w skutkach zdarzenia doszło podczas tie-breaka czwartego seta. Przy stanie 7-7 wrocławianin rzucił się do jednej z piłek, po czym zrobił sobie krzywdę. Chociaż wygrał punkt, to bardziej niepokoił stan zdrowia naszego zawodnika. Polakowi została udzielona pomoc medyczna, usztywniono mu całe prawe kolano. Mimo tego próbował kontynuować grę. Rozegrał jeszcze dwa punkty, ale później podszedł do siatki i podziękował rywalowi za grę przy stanie 9-8 w tie-breaku i piłce meczowej dla rywala. Kilkadziesiąt minut później udał się na badania do szpitala.