Pojawiły się spore obawy o to, czy Hurkacz będzie zdolny do występu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie mieliśmy zobaczyć go aż w trzech konkurencjach. Polak miał walczyć oczywiście w singlu, a także w deblu z Janem Zielińskim i grze mieszanej z Igą Świątek. Jasne jest już jednak niestety, że siódmego tenisisty świata na francuskich kortach nie zobaczymy, co sprawia, że Biało-Czerwoni tracą dwie szanse medalowe. - Chciałem wam serdecznie podziękować za wasze wiadomości, wsparcie, które od was otrzymuje. Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze. Jednak podjęliśmy z teamem decyzje, że nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - przekazał za pośrednictwem Instagrama.