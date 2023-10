Piękne słowa legendy u Hurkaczu. "Jest dziś dla mnie numerem jeden"

Hubert Hurkacz w ostatnich tygodniach udowodnił, że nie bez powodu jest on zaliczany do grona najlepszych tenisistów świata. Polak z meczu na mecz poprawia swoje statystyki i jest o krok od kwalifikacji do turnieju ATP Finals, w którym występuje jedynie ósemka najlepszych zawodników danego sezonu. O najbliższą przyszłość wrocławianina nie obawia się Wojciech Fibak. Zdaniem byłego tenisisty 26-latek w jednej kwestii nie ma sobie równych i właśnie to pomoże mu dostać się do Turynu i powalczyć o tytuł mistrzowski.