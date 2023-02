Piekielnie trudne zadanie Hurkacza! Czeka go bój z rozpędzoną legendą

W ten sposób doświadczony tenisista dotarł już do finału , w którym jego rywalem będzie Daniił Miedwiediew . Równie dobrze w Marsylii spisuje się Hubert Hurkacz, który dotarł już do półfinału . Zagra w nim z Kazachem - Alexandrem Bublikiem . Drugim z finalistów będzie jeden z dwóch reprezentantów gospodarzy - Benjamin Bonzi lub Arthur Fils.

Turniej ATP w Dubaju. Andy Murray pierwszym rywalem Huberta Hurkacza