Partnerka Hurkacza chroni swoją prywatność. To o niej wiadomo

Już od kilku miesięcy głośno mówiło się o życiu prywatnym Huberta Hurkacza. Podczas zagranicznych turniejów w boksie Polaka zaczęła zasiadać bowiem tajemnicza kobieta, a podczas tegorocznego Australian Open Tomasz Smokowski przy okazji komentowania jednego ze spotkań wspomniał, że Wrocławianin od jakiegoś czasu ma partnerkę. Internauci szybko "odrobili pracę domową" i zdołali ustalić, że serce tenisisty skraść miała niejaka Hanna Walicka.

Podczas Wimbledonu stało się jasne, że relacja łącząca tę dwójkę to nie tylko medialne doniesienia. W trakcie konferencji prasowej po wygranym meczu z Sebastianem Ofnerem w drugiej rundzie Wimbledonu Hurkacz ujawnił, że tajemnicza kobieta w jego boksie to jego partnerka. "(...) jeśli chodzi o "ten" boks, to jest moja dziewczyna. To naprawdę wspaniałe i cudowne wsparcie" - ogłosił, co relacjonował wysłannik Interii, Artur Gac.

O Hannie Walickiej nie znajdziemy zbyt wielu informacji. 21-latka mocno chroni bowiem swoją prywatność. Wiadomo jednak, że młoda kobieta pochodzi z Łodzi, a sport absolutnie nie jest jej obcy. Swego czasu uprawiała ona bowiem lekkoatletykę.

Według danych udostępnionych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki Walicka regularnie brała udział w zawodach, gdzie biegała sprinty i płotki, a w swoim ostatnim sezonie w 2021 roku próbowała swoich sił w skoku o tyczce. Jej "personal best" to 2,60 m.

Hanna w przeszłości startowała także w konkursach piękności. W 2021 roku była finalistką Miss Nastolatek Ziemi Łódzkiej.

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Hubert Hurkacz jest jednym z tych sportowców, który stroni od mówienia o swoim życiu prywatnym. Kilka lat temu w wywiadzie dla magazynu "Viva!" tenisista zrobił jednak wyjątek i wprost przyznał, że intensywny tryb życia zawodowego sportowca nie sprzyja poważnym relacjom.

"Tenisiści w pewnym stopniu są skazani na samotność. Sami walczymy na korcie. Sami odnosimy zwycięstwa, ale też sami ponosimy porażki. Za wszystko jesteśmy odpowiedzialni sami. Żaden tenisista w moim wieku nie ma szans na spędzenie czasu w taki sposób jak jego rówieśnicy. Praktycznie co tydzień jesteśmy w innym miejscu, ciągle w podróży, hotelu" - tłumaczył wówczas.

Jak się jednak okazuje, Wrocławianin po wielu latach trafił wreszcie na osobę, która nie boi się wyzwań i chętnie wspiera go zarówno w przypadku triumfów, jak i porażek.

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Hubert Hurkacz Dar Yasin East News

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz KENTARO TOMINAGA AFP





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