Ogromna klasa Huberta Hurkacza. Gest fair play był jednak dla niego bardzo kosztowny

"Klasy nie kupisz" to jedno z najpopularniejszych powiedzeń i z pewnością powstało ono, by opisywać właśnie takie zachowania, jak to Huberta Hurkacza z meczu z Jackiem Draperem w 2. rundzie turnieju ATP w Monte Carlo. W tie breaku drugiego seta zawiodła maszyna odpowiedzialna za wychwytywanie czy piłka przy serwisie zahaczyła taśmę i Polak postanowił ją wyręczyć, mówiąc sędziemu, że nie powinien zaliczać mu punktu. Gest fair play ostatecznie kosztował go jednak porażkę w całej partii.