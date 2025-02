Odrodzenie Hurkacza po bolesnym tie-breaku, Rosjanin pokonany. Polak kontra Alcaraz

Niezależnie od dzisiejszego wyniku, Hurkacz miał już zagwarantowany życiowy wynik w ramach swoich występów w ATP 500 w Rotterdamie. W żadnym z poprzednich startów wrocławianin nie dotarł do ćwierćfinału rozgrywek w Ahoy Arena. W tym roku udało się to zmienić, dzięki zwycięstwom z Flavio Cobollim oraz Jirim Lehecką. Pojedynek drugiej rundy z reprezentantem Czech zakończył się przedwcześnie. Przy stanie 7:5, 2:0 40-0 z perspektywy naszego tenisisty, rywal skreczował z powodu kontuzji .

Trzy sety w starciu Hurkacz - Rublow. Znamy ostatniego półfinalistę ATP 500 w Rotterdamie

Mecz od serwisu rozpoczynał Rublow. Wydawało się, że Hurkacz nieźle wszedł w pojedynek, prowadził 30-15. Kolejne akcje trafiły na konto Rosjanina i w efekcie Andriej uniknął niepotrzebnej nerwówki na "dzień dobry". Po chwili 10. tenisista rankingu ATP wykorzystał słabszą dyspozycję Huberta przy własnym podaniu . Wrocławianin miał problem ze znalezieniem rytmu, przez co nie budował sobie za bardzo pozycji na korcie po serwisie. Przeciwnik Polaka wypracował sobie dwa break pointy po udanych wymianach. Nasz reprezentant zniwelował pierwszą okazję, ale przy następnej piłka wkroczyła już do gry i pojawiły się spore kłopoty. Przy jednym z zagrań Hurkacz popełnił wyraźny błąd, który dał przełamanie rywalowi.

Podczas następnego rozdania przy serwisie Rublowa znów mieliśmy rezultat 30-15 z perspektywy Huberta, ale gem zakończył się w taki sam sposób, jak ten, co otwierał mecz. W efekcie zrobiło się 3:0 dla Rosjanina. Z czasem wrocławianin budował skuteczność przy swoim podaniu, pojawiało się coraz więcej łatwo wygranych punktów, ale tym samym odpowiadał przeciwnik. Sytuacja uległa zmianie dopiero przy siódmym rozdaniu. Wówczas Andriej wypuścił z rąk prowadzenie 30-0 i doszło do break pointów dla naszego reprezentanta. Przy pierwszym Polakowi przeszkodziła taśma, po podwójnym błędzie rywala pojawiła się kolejna okazja. I tym razem Hurkacz popisał się kapitalnym minięciem po linii , które pozwoliło mu na odrobienie straty przełamania. Potem dołożył świetnego gema przy swoim serwisie i z 1:4 zrobiło się 4:4.

Rosjanin zaliczył chwilowy kryzys. Na starcie dziewiątego gema popełnił dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. Zdołał się jednak podnieść, wygrywając cztery kolejne wymiany. Hubert znalazł się pod presją, by pozostać w grze o triumf w secie. Mimo stanu 30-30, wyrównał na 5:5. Jeszcze ciekawiej zrobiło się podczas kolejnego rozdania. Doszło do stanu równowagi przy serwisie Rublowa. Ostatecznie nie obejrzeliśmy jednak ani jednego break pointa dla Polaka i rywal zapewnił sobie co najmniej tie-break. Po chwili Hurkacz utrzymał podanie do zera i dostaliśmy decydującą rozgrywkę.