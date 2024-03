To koniec marzeń Huberta Hurkacza o awansie do ćwierćfinału Miami Open. Polak żegna się z turniejem i wraca do Europy. Ze złudzeń po raz kolejny odarł go Grigor Dimitrow, zwyciężając 3:6, 6:3, 7:6. Po wszystkim triumfator zabrał głos. Wyraził radość z wygranej, miał też do powiedzenia kilka słów na temat samego "Hubiego". "To niesamowity facet" - ocenił. A na tym wcale nie zakończył, dodał coś jeszcze.