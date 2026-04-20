Nowy trener u boku Hurkacza w Madrycie. Prowadził mistrza US Open z Rosji

Hubert Hurkacz rozpoczął sezon gry na mączce od występu w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Wrocławianin zanotował przełomowy start. Na terenie Księstwa Monako przerwał serię siedmiu porażek z rzędu, otarł się o ćwierćfinał imprezy. Dla naszego reprezentanta były to pierwsze zmagania po zakończeniu współpracy z Nicolasem Massu. Rolę tymczasowego szkoleniowca Polaka po marcowych rozgrywkach w Miami pełnił Mateusz Terczyński.

W minionym tygodniu 29-latek miał zaprezentować się w turnieju ATP 500 w Monachium, ale Hurkacz dokonał wycofania już po losowaniu drabinki. Hubert zrezygnował z udziału w niemieckiej imprezie z powodu choroby. W związku z tym nie doszło do jego hitowego starcia z Aleksandrem Bublikiem w pierwszej rundzie. Dla Wrocławianina mogła to być okazja do rewanżu za bolesną przegraną z Rotterdamu, gdzie nasz reprezentant wygrał premierowego seta, a w drugim prowadził 5:4 z przełamaniem.

Na szczęście Hurkacz wrócił już do zdrowia i obecnie przebywa w Madrycie, gdzie w środę albo czwartek rozegra mecz pierwszej rundy turnieju rangi ATP Masters 1000. Dzisiaj o poranku odbyło się losowanie drabinki. Na "dzień dobry" Hubert zmierzy się z kwalifikantem - póki co nie wiadomo jakim, bowiem eliminacje trwają. Jeśli Polak przebrnie przez premierową przeszkodę, wówczas zagra z rozstawionym z "6" Lorenzo Musettim.

Nasz reprezentant trenuje już w stolicy Hiszpanii. Według rozpiski, dzisiaj odbył zajęcia z Zizou Bergsem na korcie numer 10 między godz. 11:00 a 12:00. Jeden z kibiców nagrał fragment z tych zajęć i można na nim zobaczyć, że obok Hurkacza pojawiła się nowa postać. To Gilles Cervara, który przez osiem lat był szkoleniowcem Daniiła Miedwiediewa. 45-letni trener z Francji poprowadził Rosjanina do tytułu US Open 2021, zwycięstwa w ATP Finals 2020 oraz pozycji lidera rankingu. W sezonie 2019 wybrano go na trenera roku w rozgrywkach ATP. Współpraca Cervary z Miedwiediewem zakończyła się w sierpniu ubiegłego roku. Potem Gilles był jeszcze szkoleniowcem Nishesha Basavareddy'ego przez cztery miesiące, ale obaj rozstali się kilka tygodni temu.

Kiedyś Francuz udzielił wywiadu dla "Tenis Magazyn", gdy był jeszcze trenerem Miedwiediewa, a Hurkacz współpracował z Craigiem Boyntonem. Wypowiedział wówczas sporo miłych słów na temat Huberta. "Spotkałem go po raz pierwszy już w 2012 roku w Zabrzu, podczas turnieju ITF U16. Grał wówczas z moim podopiecznym, który po szalonym meczu pokonał Hurkacza. Będę miał ten pojedynek na zawsze w pamięci, ze względu na zachowanie młodego Hubiego, który z klasą przyjął tę porażkę. Naprawdę do tej pory to pamiętam i tym bardziej doceniam postawę Huberta na korcie i poza nim" - przekazał wtedy Cervara.

Już wówczas był dopytywany o ew. współpracę z Wrocławianinem. Chociaż odmawiał odpowiedzi w tej kwestii, to jasno wskazywał na ogromne możliwości naszego reprezentanta. "Czuję, że Hurkacz ma w sobie duży potencjał, aby zwyciężyć w turnieju wielkoszlemowym oraz święcić triumfy w innych dużych turniejach. Czuję także, że Hubi ma jeszcze duży margines poprawy swojej gry, aby osiągnąć ten potencjał. Dodam też, że czuję jego taką… nazwijmy to "niewidzialną moc". A przede wszystkim wierzę, że każdy zawodnik może osiągnąć swój potencjał" - powiedział francuski szkoleniowiec.

Wygląda na to, że teraz współpraca między panami w końcu się ziści. Sam Hurkacz nie zamieścił jeszcze oficjalnego potwierdzenia ws. kooperacji z 45-latkiem, ale tenisowy dziennikarz Hubert Błaszczyk, powołując się na źródło z teamu Polaka, przekazał, że obaj rzeczywiście zainaugurowali współpracę. Z kolei Ivan Lendl, który dołączył do zespołu Wrocławianina przy okazji początku kooperacji z Nicolasem Massu, ma pozostać konsultantem i wspierać 29-latka zdalnie.

Hubert Hurkacz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Gilles Cervara Victor Joly AFP

Daniił Miedwiediew VALERY HACHE AFP

