Novak Djoković zachwycony Hubertem Hurkaczem. Co za słowa!

To właśnie podanie Hurkacza sprawiało liderowi światowego rankingu najwięcej problemów, co docenił Serb. - Byłem z niego zadowolony. Kocham go jako osobę, ale nie jako gracza. Bardzo utrudnia mi pracę swoim serwisem. Jednym z najpotężniejszych na świecie. Bardzo trudno odpowiedzieć na jego podanie. To dobre zwycięstwo - zachwalał na konferencji prasowej jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii.