Niewykorzystane piłki meczowe zemściły się na Hubercie Hurkaczu. Bolesna porażka Polaka

Hubert Hurkacz miał wszystko w swoich rękach, by awansować do półfinału ATP 500 w Dubaju. Polak odwrócił losy drugiej partii ze stanu 1:3 i doprowadził do tie-breaka, w którym posiadał aż trzy piłki meczowe. Niestety, nie wykorzystał żadnej z nich, a dalsze losy spotkania potoczyły się zupełnie nie po myśli wrocławianina. Ostatecznie ósmy tenisista rankingu ATP przegrał z Ugo Humbertem 6:3, 6:7(8), 3:6 i to Francuz zagra z Daniiłem Miedwiediewem w jutrzejszym półfinale.