Nieudany debiut Huberta Hurkacza. Zwycięstwo drużyny Reszty Świata o krok

Hubert Hurkacz przystępował do rywalizacji z Francesem Tiafoe w trudnym położeniu. Miał z tyłu głowy myśl, że jego drużyna wygrała zaledwie jeden mecz i przegrywała 2-6 z ekipą Reszty Świata. Marzył nam się zatem scenariusz, w którym Polak przyczyni się do powrotu zespołu ze Starego Kontynentu do walki o zwycięstwo w tegorocznej edycji Pucharu Lavera.