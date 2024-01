Hubert Hurkacz miniony już sezon zakończył w całkiem niezłym stylu. Polak dostał swoją szansę w turnieju ATP Finals, gdy wszedł do gry w roli rezerwowego za kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Nasz tenisista sprawdził się w scenariuszu, który przygotował los. Hurkacz w Turynie mierzył się tylko z Novakiem Djokoviciem, ale Serbowi sprawił naprawdę sporo problemów, wygrywając seta. To "dzięki" grze naszego zawodnika lider rankingu ATP do końca musiał martwić się o swój udział w półfinale.