Niesłychana niemoc Hurkacza. Jak to możliwe? Nowy Jork to dla niego koszmar

Kto pamięta, że US Open to dla Huberta Hurkacza do tej pory najmniej udana z imprez wielkoszlemowych? Nigdy nie zabrnął w niej dalej niż do II rundy. Niemoc ma zostać przełamana w najbliższych dniach. Wierzy w to głęboko Wojciech Fibak. - Hubert ze swoim wyjątkowym talentem, techniką i zdolnością do błyskawicznego wygrywania punktów. Ze swoimi asami serwisowymi. Miejmy nadzieję, że się odrodzi i powróci do swojej normalnej gry - mówi niegdyś najlepszy polski tenisista, w rozmowie z serwisem Fakt.pl.