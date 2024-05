Niesamowite, czego dokonał Hurkacz! Dołączył do elitarnego grona

Hurkacz w wybitnym gronie. Polak ma swoją "dziewiątkę"

Na półce naszego zawodnika znajdziemy jednak wygrane w turniejach rangi ATP 1000, a więc tych, które są traktowane, jako te nieco niższego rzędu. W tych imprezach Hurkacz zwyciężał dwukrotnie, najpierw w Miami, a potem także w Szanghaju. Brakuje "tylko" siedmiu, choć tak naprawdę to aż siedmiu, na wszystko jest jednak jeszcze dużo czasu. P olakowi do tego sezonu bardzo źle wiodło się na kortach ziemnych i z "mączką" miał praktycznie same złe wspomnienia.

Do Rzymu na turniej ATP 1000 przyjechał z jasnym celem, a tym był awans do ćwierćfinału imprezy i skompletowanie swojej "dziewiątki". Do tego roku bowiem Hurkaczowi udało się dotrzeć do najlepszej ósemki imprez rangi ATP 1000 we wszystkich miejscach poza Rzymem. W ośmiu na dziewięć "tysięczników" Polak osiągnął coś, co dla wielu jest marzeniem. W tym roku forma na "mączce" pozwalała marzyć, że w tym sezonie faktycznie uda się dotrzeć do ćwierćfinału włoskiego mastersa.