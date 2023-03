W poprzedzającym to spotkanie meczu Felixa Augera-Aliassime`a z Thiago Monteiro nie padło żadne przełamanie , więc musiało ono zostać ostatecznie rozstrzygnięte w dwóch tie-breakach. W obu lepszy był Kanadyjczyk, ale szczególnie w drugim musiał się mocno napracować, wygrywając go 10:8. Na podobną historię zapowiadało nam się także w pojedynku Hurkacza z Kokkinakisem , bo obaj zawodnicy prowadzili prawdziwą serwisową wojnę.

Kokkinakis lepszy w walce na wyniszczenie w pierwszym secie

Australijczyk zdecydował się na ciekawy manewr , bo mimo wygrania przedmeczowego losowania, postanowił zacząć spotkanie od przyjmowania serwisu Hurkacza. Tak jak szybko Polak wygrywał kolejne gemy, tak samo szybko Kokkinakis odrabiał straty swoim podaniem. Mecz toczył się więc bardzo sprawnie , a jedyne dłuższe przerwy były wynikiem niesubordynacji publiki , która regularnie opuszczała swoje miejsca w trakcie trwania akcji, mimo wyraźnych próśb ze strony sędziego. Jeśli już jakieś akcje przechodziły w dystans i trwały nieco dłużej, to w większości lądowały na koncie Polaka , zdecydowanie częściej jednak nie wychodziły one poza kilka przebić.

Ozdobą końcówki pierwszego seta był przepiękny bekhend Hurkacza przy stanie 5:5, zresztą był to gem, w którym Polak był najbliżej utraty serwisu, ostatecznie jednak go utrzymał. To samo po chwili zrobił jednak Kokkinakis i pierwszą partię musiał rozstrzygnąć tie-break. Ten miał dosyć dramatyczny przebieg, bo po słabym początku Hurkacz przegrywał już 0:3, by momentalnie wziąć się w garść i nie tylko odrobić stratę, ale wyjść na prowadzenie 6:3.