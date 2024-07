Niepokojące wieści ws. stanu zdrowia Huberta Hurkacza. Tenisista trafił do szpitala

Błyskawicznie zakończył się udział Huberta Hurkacza w Wimbledonie. Polak wskazywany jako jeden z faworytów do triumfu w Londynie przebrnął nie bez problemów przez pierwszą rundę. W czterosetowym pojedynku pokonał 5:7, 6:4, 6:3, 6:4 Mołdawianina Radu Albota i awansował do kolejnej rundy. Niestety wydarzenia potoczyły się dla niego niezwykle pechowo.

Zacięta walka i ogromny pech Hurkacza. Plany pokrzyżowała kontuzja

Wrocławianin przegrał po tie-breaku pierwszego seta z Arthurem Filsem 6:7(2) , a po dwóch partiach Francuz wygrywał już 2-0. 27-latek podniósł się jednak po fatalnym początku, wygrał trzeciego seta pewnie 6:2 i wydawało się, że stać go na odwrócenie losów rywalizacji. Niestety niedługo później doszło do wydarzeń, które mogą przekreślić nawet jego udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Czwarty set był niezwykle zacięty. W siódmym gemie Polakowi udało się przełamać rywala i zapowiadało się, że doprowadzi do stanu 2-2 w setach . Francuz nie dawał jednak za wygraną, wygrał przy podaniu Hurkacza dziesiątego gema i wyrównał na 5:5. Po chwili zrobiło się 6:6, i kolejny raz o losach pojedynku musiał przesądzić tie-break.

Przy wyniku 7:7 w tie-breaku wrocławianin rzucił się do jednej z piłek, po czym zrobił sobie krzywdę. Chociaż wygrał punkt, to bardziej niepokoił stan zdrowia naszego zawodnika. Udzielona mu została pomoc medyczna - usztywniono całe prawe kolano. Mimo tego 27-latek próbował kontynuować grę. Rozegrał jeszcze dwa punkty, ale później podszedł do siatki i podziękował Filsowi za grę przy stanie 9-8 w tie-breaku i piłce meczowej dla rywala.