Dobry początek sezonu Hurkacza

Spuszczona głowa i kolejne porażki

- U Huberta wygląda to trochę tak, jakby on w pewnym momencie puszczał po prostu te myśli samodzielnie. Niech one sobie biegają. On po prostu na pewnym etapie nie jest już w stanie zawrócić do pełnego skupienia i to widać w całym jego ciele. Również po tym, że zaczyna wtedy grać pasywnie, boi się podjąć ryzyko. Podejmuje w stresie złe decyzje, a w efekcie przegrywa często na własne życzenie. Oczywiście ja wiem, że to nie jest absolutnie jego życzenie, ale on przegrywa najpierw mecz samemu w głowie, a dopiero potem na korcie - dodał, wyjaśniając wszelkie domysły.