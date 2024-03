Hubert Hurkacz po nieudanym dla niego Indian Wells, z którego odpadł już po pierwszym meczu z Gaelem Monfilsem, mocno zmotywowany przystąpił do Miami Open. I zmagania na Florydzie rozpoczął udanie, bo w drugiej rundzie (w pierwszej z racji rozstawienia miał tzw. wolny los) ograł Aleksandra Szewczenkę.

W kolejnym meczu Polakowi przyszło sprawdzić formę Sebastiana Kordy. Spotkanie było zacięte, a pierwsze dwa sety rozstrzygały się dopiero po tie-breakach - najpierw górą był Hurkacz, później jego rywal. Tenisista z Wrocławia w trzeciej odsłonie meczu postawił jednak "kropkę nad i", oddał Amerykaninowi tylko trzy gemy i przypieczętował awans do czwartej rundy.

Hubert Hurkacz po meczu z Sebastianem Kordą: To był mecz walki

"To na pewno był mecz walki. Sebastian to świetny zawodnik. Panowały ciężkie warunki atmosferyczne. Silny wiatr wiał z każdej strony i były zawirowania powietrza zmieniające się nawet podczas lotu piłki. Jeżeli wiatr nie jest stały, to ciężko o przewidywalność. Trzeba grać z większym marginesem, a czasami popełni się więcej prostych błędów" - komentował Hurkacz cytowany przez PAP.