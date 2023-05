Nie tylko tenis. Hubert Hurkacz otwiera się na temat wielkiej pasji

Associated Press / © 2023 Associated Press

Hubert Hurkacz wypalił po meczu z Goffinem. "Nie zdążyłem na wyścig Formuły 1"

Po zejściu z kortu Hubert Hurkacz nie krył zadowolenia. Naszemu tenisiście nie ma się co dziwić - poradził on sobie bowiem z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Co więcej, wrocławianin sam bardzo często podkreśla, że mączka nie należy do jego ulubionych nawierzchni. Każdy triumf na kortach ziemnych jest więc dla niego podwójnym sukcesem. Polak przyznał jednak, że po zakończeniu pięciosetowego pojedynku miał jeden powód do niezadowolenia. Jego mecz przeciągnął się bowiem na tyle, że 26-latek nie zdążył na początek wyścigu F1 w Monako.