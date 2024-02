Druga partia toczyła się już pod kontrolą naszych reprezentantów. Hurkacz i Zieliński wywalczyli przełamanie w trzecim gemie i wysforowali się na prowadzenie 3:1. Później mieli jeszcze okazje, by podwyższyć prowadzenie, ale ostatecznie ta sztuka się nie powiodło. Nie zmieniało to jednak faktu, że Polacy utrzymywali już swoje podanie do samego końca i wygrali całe spotkanie 7:6(1), 6:4 .

Awans za trzecim podejściem. Polska zagra wkrótce o miejsce w elicie

Polska kadra jest tym samym na dobrej drodze, by powrócić do elity rozgrywek po wielu latach przerwy. O problemach, jakie wystąpiły w tym czasie, pisaliśmy szeroko TUTAJ. We wrześniu nasza reprezentacja powalczy o prawo gry w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa. W przypadku zwycięstwa na jesień, w lutym będzie czekać nas mecz o awans do fazy grupowej finałów Pucharu Davisa, gdzie rywalizuje już prawdziwa elita, w której znajduje się 16 najlepszych drużyn na świecie.