Nagłe wieści ws. Hurkacza. Miał być mecz, a tu taka zmiana. To koniec

Hubert Hurkacz w Monte Carlo jest rozpędzony niczym burza - i wydawało się, że oprócz zmagań singlowych Polak weźmie też udział we współzawodnictwie w ramach gry podwójnej, do której zgłosił się z Holendrem Tallonem Griekspoorem. Koniec końców, praktycznie w ostatniej chwili, nadeszła informacja o tym, że duet ten wycofał się z rywalizacji jeszcze przed podejściem do pierwszej rundy. Znani są przy tym "dublerzy" wrocławianina i jego partnera z kortu.