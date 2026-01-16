Mistrz Australian Open zachwycony Hurkaczem. Zwraca uwagę na jedno

Hubert Hurkacz od lat jest jednym z najważniejszych polskich tenisistów, a jego nazwisko na stałe zadomowiło się w światowej czołówce. Wrocławianin znany jest z potężnego serwisu, spokojnego usposobienia i umiejętności gry na dużych turniejach. Przez lata udowadniał, że potrafi rywalizować z najlepszymi, a półfinał Wimbledonu w 2021 roku do dziś pozostaje jego największym singlowym osiągnięciem w Wielkim Szlemie.

Ostatnie miesiące były jednak dla Hurkacza wyjątkowo trudne. Problemy zdrowotne i operacja kolana wykluczyły go z gry na długie siedem miesięcy, co w przypadku tenisisty z najwyższego poziomu zawsze rodzi pytania o formę i możliwości powrotu. Taka przerwa oznacza nie tylko rehabilitację fizyczną, ale też walkę z niepewnością i odbudowę rytmu meczowego. Wiele osób zastanawiało się, czy Hubert zdoła wrócić na kort w takiej dyspozycji jak przed kontuzją.

Ben Shelton - Sebastian Baez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Łukasz Kubot zachwycony Hubertem Hurkaczem. "Tylko mistrzowie tak wracają po takiej przerwie"

Odpowiedź przyszła w Sydney. Powrót Hurkacza okazał się imponujący, a jego występy w United Cup rozwiały niemal wszystkie wątpliwości. Polak wygrał cztery z pięciu singlowych spotkań i był jednym z filarów reprezentacji, która sięgnęła po końcowe zwycięstwo. Pokonał m.in. Alexandra Zvereva i Tallona Griekspoora, w półfinale zagrał koncertowo przeciwko Taylorowi Fritzowi, a w finale okazał się lepszy od Stana Wawrinki. Jedyną porażkę poniósł po zaciętej, trzysetowej walce z Alexem De Minaurem w ćwierćfinale.

Z uznaniem na grę Hurkacza patrzył Łukasz Kubot, deblowy mistrz Australian Open z 2014 roku. "Tylko mistrzowie tak wracają po takiej przerwie" - podkreślił w rozmowie z "Faktem". Zwracał uwagę nie tylko na skuteczność, ale i ewolucję stylu gry młodszego kolegi. Jego zdaniem serwis i gra do przodu robią dziś jeszcze większą różnicę, a liczba asów sprawia, że Hurkacz często zaczyna swoje gemy z ogromną przewagą. Kubot docenił też przygotowanie fizyczne Wrocławianina, zaznaczając, że wygląda on na silniejszego i bardziej stabilnego zawodnika. Jednocześnie podkreślił, że pełną odpowiedź na pytanie o formę da dopiero czas, bo siedem miesięcy bez regularnej gry to zawsze wyzwanie.

Jeśli jednak Sydney jest zapowiedzią reszty sezonu, Hubert Hurkacz może w 2026 roku mocno namieszać w światowej czołówce i znów dać kibicom wiele powodów do dumy. Najbliższe tygodnie Polak spędzi na walce o pierwsze w karierze trofeum wielkoszlemowe podczas tegorocznej edycji Australian Open. Oprócz niego w Melbourne zobaczymy jeszcze pięciu singlistów - Igę Świątek, Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Lindę Klimovicovą i Kamila Majchrzaka.

Hubert Hurkacz LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Hubert Hurkacz Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Łukasz Kubot AFP