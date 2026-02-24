Miał być hit Hurkacza z Majchrzakiem. Tak "Hubi" zareagował na wynik rodaka

Powrót Huberta Hurkacza po niemal 7-miesięcznej przerwie był w Sydney imponujący. Cztery zwycięstwa, dwa z zawodnikami z najlepszej dziesiątki - tego chyba nikt się nie spodziewał. Można było liczyć, że z okolic 70. miejsca, na które spadł podczas swojej nieobecności 29-latek, dość szybko wróci tam, gdzie już był. Czyli właśnie w okolice TOP 10.

A później przyszedł jednak lekki kryzys. Nie chodzi o przegrany mecz w Melbourne z Ethanem Quinnem, to się może zdarzyć. W Montpellier i Rotterdamie Hurkacz grał już jednak w hali, w idealnych dla siebie warunkach, na szybkich nawierzchniach.

I po tych dwóch turniejach mógł czuć niedosyt. Najpierw po przegranej z Martinem Dammem, "strzelbą" młodego pokolenia, później po meczu z Aleksandrem Bublikiem. Powinien go wygrać 2:0, serwował po awans, przegrał 1:2.

ATP 500 w Dubaju. Hubert Hurkacz kontra Jakub Menšík. Stawką 1/8 finału

Losowanie ATP 500 w Dubaju nie ułożyło się po myśli Polaka. Hurkacz trafił na rozstawionego z "6" Jakuba Menšíka - zawodnika, o który już się mówi, że wkrótce będzie w najlepszej piątce. Ze świetnym serwisem, forhendem. A właściwie - bez słabszych punktów. Kluczem oczywiście było tu utrzymanie własnego podania, a z tym - w ostatnich tygodniach - było u Hurkacza różnie.

Dziś, niestety, trochę powtórzyła się sytuacja ze starcie z Kazachem w Rotterdamie.

Hurkacz zaczął od returnu, musiał więc w pierwszym secie "gonić " wynik. Jeden i drugi bazuje na mocnym wprowadzeniu piłki do gry, obaj musieli więc czekać na chwile słabości rywala. Polak w swoim pierwszym gemie serwisowym może nie wyglądał tak pewnie jak Czech, ale później się rozkręcił.

Pierwsza gra na przewagi nastąpiła jednak w dość zaskakującym momencie, gdy Polak dostał nowe piłki. Prowadził 40-0 i się zatrzymał, równowaga nastąpiła po jego podwójnym błędzie. A później "Hubi" wygrał dwie arcyważne wymiany, obie długie, z głębi kortu. I wyraźnie się cieszył po tych udanych forhendach.

Co się odwlecze... Kilka minut później Hurkacz musiał serwować, by pozostać w secie, przy stanie 4:5. Po dwóch akcjach było 0-30, za moment Polak znów nie trafił pierwszym podaniem. Menšík pokazał zaś, dlaczego w stosunkowo krótkim czasie awansował w pobliże TOP 10 rankingu ATP. Dwukrotnie świetnymi forhendami wzdłuż linii zaskoczył Wrocławianina. Pierwszy break point w spotkaniu oznaczał od razu przełamanie. I seta dla młodszego z zawodników.

Podobny scenariusz był zresztą w drugiej partii - Czech uciekał, Polak go gonił. Problem w tym, że na returnie Hurkacz był bezradny, dopiero w siódmym gemie zdołał pierwszy raz objąć prowadzenie w gemie rywala. I to tylko 15-0 z jego perspektywy, nic to w sumie nie znaczyło.

Po szóstym gemie w tym secie było już jasne, że nie dojdzie do spotkania Hurkacza z Majchrzakiem. Piotrkowianin przegrał bowiem z Alexeiem Popyrinem, chodziło już tylko o to, by choć jeden z naszych tenisistów grał dalej.

Pierwszy break point Czech wywalczył, a jakże! - w dziesiątym gemie. Szykowała się powtórka z historii, 5:4 dla Menšíka i 40-15 dla wyżej rozstawionego. Czech miał więc dwa meczbole, pierwszego Hurkacz obronił dobrym uderzeniem z forhendu, drugiego - serwisem.

Uciekł spod topora, przynajmniej na chwilę. Wygrał jednak tego gema, ku radości kibiców, wyrównał na 5:5. A ewentualna wygrana w całym secie mogła dać Polakowi sporego kopa w sferze mentalnej.

Szansa na to, i to nie podlegało raczej dyskusji, wiodła tylko przez tie-break. W jedenastu gemach serwisowych Czecha Polak wygrał łącznie 12 punktów, ani razu nie było równowagi.

Do tego tie-breaka "Hubi" doprowadził, choć znów musiał "wyciągać" wynik ze stanu 0-30. A w decydującym gemie obu nie zawodził serwis, dawał większą lub mniejszą przewagę, choć wymiany też się zdarzały. Do stanu 5-4 dla Menšíka nie było żadnego małego przełamania. Polak znów więc serwował pod presją, Wyrównał na 5-5, ale później został "złapany" przy siatce. Czech uzyskał trzeciego meczbola, pierwszego przy własnym podaniu. Hurkacz zaryzykował, znów ruszył do przodu, zaatakował forhendem w sam narożnik. Kolejny raz się uratował.

Tyle że już nie na długo. Piąta piłka meczowa zakończyła spotkanie, sędzia Kader Nouni ogłosił triumf 20-latka. Menšík wygrał 6:4, 7:6 (7), to on zagra o ćwierćfinał z Popyrinem.

