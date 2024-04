Mecz Hurkacza zakończony po 73 minutach. Polakowi ucieka życiowa szansa

Hubert Hurkacz dzięki zwycięstwom z Jackiem Draperem oraz Roberto Bautistą Agutem powtórzył wynik z ubiegłego roku, kiedy to dotarł również dotarł do fazy 1/8 finału w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Wtedy wrocławianin przeżył bolesną porażkę, bowiem nie wykorzystał piłki meczowej w starciu z Jannikiem Sinnerem i przegrał później spotkanie po trzech partiach. Teraz otrzymał okazję na poprawę tego rezultatu.

Zadanie nie było jednak proste, bowiem Polak musiał się zmierzyć ze specjalistą od kortów ziemnych - Casperem Ruudem. Przed ubiegłotygodniowym turniejem w Estoril obaj mieli okazję razem potrenować . Nasz tenisista dziękował rywalowi za cenne wskazówki. Zanosiło się, że dojdzie do ich bezpośredniego starcia w finale tamtej imprezy. Tak się jednak nie stało, bo Norweg niespodziewanie przegrał w półfinale z Pedro Martinezem. Los tak chciał, że do starcia ostatecznie doszło, ale kilka dni później - w Księstwie Monako.

Mecz pod dyktando Ruuda. Bezradność Hurkacza w drugiej partii

W pierwszych gemach obaj sumiennie utrzymywali swoje podania, ale więcej do powiedzenia przy serwisie przeciwnika miał Ruud. Już w pierwszym gemie Hurkacz musiał wracać ze stanu 0-30. Przy wyniku 2:2 Norweg doczekał się pierwszego break pointa, ale wówczas szczęście uśmiechnęło się do wrocławianina. Piłka prześlizgnęła się na drugą stronę siatki tak, że Casper nie miał nic do powiedzenia.