Mecz Hurkacza nagle przerwany, doktor na korcie. Później nastała kompletna dominacja

Hubert Hurkacz przystępował do rywalizacji podczas ATP 500 w Rotterdamie po nieudanym występie w Australian Open. Polak odpadł w Melbourne na etapie drugiej rundy , w związku z czym wypadł z TOP 20 rankingu ATP po raz pierwszy od blisko czterech lat. Wrocławianin chciał wrócić na dobre tory podczas zmagań w Holandii. Jego dotychczasowe występy w tej lokalizacji nie napawały jednak optymizmem. Jeszcze nigdy nie udało mu się przebrnąć drugiej fazy rozgrywek. W tym roku 27-latek bardzo chciał to zmienić.

W pierwszej rundzie turnieju trafił na będącego w kryzysie Włocha - Flavio Cobolliego. Zawodnik z Półwyspu Apenińskiego przybył do Rotterdamu z serią czterech porażek z rzędu. Na dodatek dwa dotychczasowe starcia pomiędzy Hurkaczem i Cobollim zakończyły się po myśli Huberta. Ostatnie z nich odbyło się w ubiegłym roku w Cincinnati - wówczas Polak wracał do rozgrywek po przerwie spowodowanej kontuzją. Wrocławianin miał zatem okazję na podwyższenie prowadzenia w zestawieniu H2H do stanu 3-0.