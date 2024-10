Hubert Hurkacz we wtorek wraca do gry. Polak w swoim pierwszy meczu podczas turnieju ATP 1000 w Paryżu zmierzy się z Amerykaninem Alexem Michelsenem. Z pewnością to spotkanie będzie dla Hubiego wyzwaniem, bo na korcie nie widzieliśmy go już bardzo długo. Wydawało się, że w potencjalnej kolejnej rundzie zobaczymy przedsmak United Cup, ale znajdujący się w bardzo dobrej formie Czech Tomas Machac meczu z reprezentantem gospodarzy nie dokończył.